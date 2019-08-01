Французские профсоюзы обеспокоены распространением свинца близ Нотр-Дама

ПАРИЖ, 1 авг - РИА Новости. Французские профсоюзы просят остановить распространение свинцовой пыли вокруг собора Парижской Богоматери и создать в находящемся поблизости госпитале Hôtel-Dieu центр мониторинга для граждан, которые могут быть подвержены воздействию свинца.

Ранее власти сообщали о загрязнении свинцом территорий вблизи Нотр-Дама после пожара 15 апреля. В конце июня две школы, расположенные около собора, были закрыты в связи с повышенным уровнем содержания свинца.

"Перед возобновлением работ в соборе Нотр-Дам коллектив профсоюзов Всеобщей конфедерации труда (CGT) и ассоциаций просят полного изолирования этого места и создания (в госпитале) Hôtel-Dieu центра мониторинга для всех, кто может подвергаться воздействию (свинца - ред.)", - говорится в коммюнике CGT.

Отмечается, что префект региона Иль-де-Франс ранее приостановил работы в Нотр-Даме в связи с загрязнением свинцом.

"Мы считаем, что серьезность ситуации требует мер, соразмерных угрозам, с которыми сталкиваются все те, кто более трех месяцев постоянно живет и работает на загрязненных участках. Необходимо остановить распространение этого токсичного загрязнения и возможное облучение всех тех, кто живет, работает и перемещается в затронутых районах", - сообщается в распространённом заявлении.

Кроме того, ассоциации требуют создать в госпитале Hôtel Dieu, который расположен рядом с собором Парижской богоматери, центр, где проводилось бы "клиническое, психологическое и социальное" обследование.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же, как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. Прокуратура Парижа исключает криминальную версию возгорания. В качестве возможных причин пожара рассматриваются непотушенная сигарета или проблемы с электричеством.