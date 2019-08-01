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РИА Новости

Роспотребнадзор рассмотрит проект о потребкорзинах для мужчин и женщин

Вчера, 14:21
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКуриные яйца
Куриные яйца
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор в ближайшее время рассмотрит предложения Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания, биотехнологии и безопасности пищи по формированию потребительской корзины, включая разный ее состав для мужчин и женщин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее в Минтруде заявили РИА Новости, что данный проект рекомендации по формированию потребительской корзины будет рассмотрен рабочей группой, созданной в ведомстве с участием представителей обеих палат Федерального собрания РФ, федеральных органов исполнительной власти, объединений профсоюзов, работодателей, научных и других заинтересованных организаций.
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"Предложение от ФИЦ питания и биотехнологий поступило в официальном порядке и в ближайшее время будет рассмотрено в Роспотребнадзоре", - говорится в сообщении.
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