Роспотребнадзор рассмотрит проект о потребкорзинах для мужчин и женщин

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор в ближайшее время рассмотрит предложения Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания, биотехнологии и безопасности пищи по формированию потребительской корзины, включая разный ее состав для мужчин и женщин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее в Минтруде заявили РИА Новости, что данный проект рекомендации по формированию потребительской корзины будет рассмотрен рабочей группой, созданной в ведомстве с участием представителей обеих палат Федерального собрания РФ, федеральных органов исполнительной власти, объединений профсоюзов, работодателей, научных и других заинтересованных организаций.
"Предложение от ФИЦ питания и биотехнологий поступило в официальном порядке и в ближайшее время будет рассмотрено в Роспотребнадзоре", - говорится в сообщении.