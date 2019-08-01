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РИА Новости

В ДНР заявили об обстреле ВСУ территории республики из минометов

Вчера, 14:18
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли из минометов территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток. Стороны конфликта уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.
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"Сегодня в 13.05 (совпадает с мск) был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Павлополь-Куликово, по территории республики было выпущено две мины калибром 120 миллиметров", - заявил представитель ведомства.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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