В ДНР заявили об обстреле ВСУ территории республики из минометов

ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли из минометов территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток. Стороны конфликта уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.