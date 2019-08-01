Восьмидесятилетняя жительница Астрахани забрала из детсада чужого ребенка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг - РИА Новости. Следователи организовали проверку после того, как 80-летняя пенсионерка забрала из детсада в Астрахани чужого ребенка, представившись его прабабушкой, сообщает СУСК России по области.

По данным ведомства, вечером 31 июля молодая мама пришла забирать своего двухлетнего сына из частного детского сада в Кировском районе Астрахани, однако работники учреждения сообщили ей, что малыша еще днем забрала прабабушка.

"Поскольку в данный момент прабабушка малыша однозначно не находилась в Астрахани и не могла забрать ребенка, мама обратилась с заявлением в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Ребенок и пенсионерка были обнаружены в районе отдела полиции в Ленинском районе Астрахани по камерам видеонаблюдения. Мальчик передан родителям.

"По словам 80-летней женщины, она думала, что забрала из садика правнука. Ее родственники в свою очередь пояснили, что она состоит на учете у врача в связи с возрастными изменениями психики", - сообщает следствие. Как уточнил РИА Новости представитель ведомства, у женщины нет правнуков, которые бы находились в данном детсаду.