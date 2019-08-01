СК планирует ряд задержаний по делу о беспорядках в Москве

Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Следственный комитет РФ планирует ряд задержаний в рамках дела о массовых беспорядках на несогласованной акции в центре Москвы 27 июля, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии. За различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

"Планируется ряд задержаний граждан, причастных к массовым беспорядкам и применению насилия в отношении представителей органов внутренних дел и Росгвардии в ходе несанкционированного митинга", - сказала Петренко.