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РИА Новости

СК планирует ряд задержаний по делу о беспорядках в Москве

Вчера, 14:10
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПолиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019
Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Следственный комитет РФ планирует ряд задержаний в рамках дела о массовых беспорядках на несогласованной акции в центре Москвы 27 июля, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии. За различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
"Планируется ряд задержаний граждан, причастных к массовым беспорядкам и применению насилия в отношении представителей органов внутренних дел и Росгвардии в ходе несанкционированного митинга", - сказала Петренко.
По ее словам, следователи продолжают планомерную работу по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, нарушивших закон.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00
Чем грозит участие в несогласованных акциях
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Светлана ПетренкоРосгвардияСледственный комитет РФМоскваПроисшествия
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