СК планирует ряд задержаний по делу о беспорядках в Москве

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Следственный комитет РФ планирует ряд задержаний в рамках дела о массовых беспорядках на несогласованной акции в центре Москвы 27 июля, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии. За различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
"Планируется ряд задержаний граждан, причастных к массовым беспорядкам и применению насилия в отношении представителей органов внутренних дел и Росгвардии в ходе несанкционированного митинга", - сказала Петренко.
По ее словам, следователи продолжают планомерную работу по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, нарушивших закон.
26 июля, 09:00Чем грозит участие в несогласованных акциях