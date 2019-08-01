Эксперт назвал санкции против Зарифа международным хамством

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Введение персональных санкций против министра иностранных дел Ирана – это международное хамство, заявил РИА Новости председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.
"Какими бы плохими ни были двусторонние отношения, он представляет страну на международной арене. Персональные санкции против чиновника такого ранга совершенно недопустимы, это беспрецедентный случай", - считает Орджоникидзе, с 2002 по 2011 годы занимавший пост заместителя Генерального секретаря ООН.
Власти США в среду внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Высокопоставленный сотрудник администрации США заявил, что Вашингтон больше не считает Зарифа приоритетным контактом - он был таким во время обсуждения ядерной сделки, из которой США вышли. Позднее Зариф заявил, что США ввели против него санкции, поскольку сочли его угрозой американской повестке.
По мнению Орджоникидзе, реального влияния на исполнение функций министра иностранных дел Ирана это не окажет. "Это единственный из министров, имеющий право официально говорить о международной политике страны. Попытки воспрепятствовать его работе в ООН будут грубейшим нарушением международного права. Соединённые Штаты обязаны выдавать визы всем, кто участвует в работе Генеральной Ассамблеи и других мероприятий ООН", - добавил эксперт.