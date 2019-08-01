Эксперт назвал санкции против Зарифа международным хамством

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время подписания документов по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 8 мая 2019

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Введение персональных санкций против министра иностранных дел Ирана – это международное хамство, заявил РИА Новости председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.

"Какими бы плохими ни были двусторонние отношения, он представляет страну на международной арене. Персональные санкции против чиновника такого ранга совершенно недопустимы, это беспрецедентный случай", - считает Орджоникидзе, с 2002 по 2011 годы занимавший пост заместителя Генерального секретаря ООН.

Власти США в среду внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Высокопоставленный сотрудник администрации США заявил, что Вашингтон больше не считает Зарифа приоритетным контактом - он был таким во время обсуждения ядерной сделки, из которой США вышли. Позднее Зариф заявил, что США ввели против него санкции, поскольку сочли его угрозой американской повестке.