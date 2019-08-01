Врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов, сообщает Times of India.
Мальчик жаловался на сильную боль в нижней челюсти. Компьютерная томография и рентген показали, что во рту у ребенка опухоль с огромным количеством мелких рудиментарных зубов.
Врачи настояли на немедленной операции и за несколько часов удалили нарост. В настоящее время ребенок чувствует себя хорошо.
Причина такой аномалии неясна. Врачи допускают, что это может быть генетическое заболевание, однако не исключают и версию воздействия излучения от сотовой вышки.
В последний раз индийские медики сталкивались с похожим случаем в 2014 году, тогда пациенту удалили 232 зуба.
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