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РИА Новости

Врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов

Вчера, 14:04
165127
© Фото : Saveetha Dental College and HospitalЗубы во рту 7 летнего мальчика из Индии, пациента Saveetha Dental College and Hospital
Зубы во рту 7 летнего мальчика из Индии, пациента Saveetha Dental College and Hospital
© Фото : Saveetha Dental College and Hospital
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов, сообщает Times of India.
Мальчик жаловался на сильную боль в нижней челюсти. Компьютерная томография и рентген показали, что во рту у ребенка опухоль с огромным количеством мелких рудиментарных зубов.
Врачи настояли на немедленной операции и за несколько часов удалили нарост. В настоящее время ребенок чувствует себя хорошо.
Причина такой аномалии неясна. Врачи допускают, что это может быть генетическое заболевание, однако не исключают и версию воздействия излучения от сотовой вышки.
В последний раз индийские медики сталкивались с похожим случаем в 2014 году, тогда пациенту удалили 232 зуба.
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Популярные комментарии
Меня интересует нельзя ли зародыши зубов имплантировать, чтобы вырос новый зуб? А то протезирование в РФ такое дорогое для пенсионеров. Мне чтобы вставить пласмасски надо год голодать. (
1 августа, 16:04
Володиммер Демортов
3641109
Акуленок )
1 августа, 14:27
Данил Некипелов
10122112
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