СК вычислил самых активных участников незаконной акции в Москве

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. К массовым беспорядкам на несанкционированной акции 27 июля в Москве причастны как минимум 10 наиболее активных участников, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии. За различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.