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РИА Новости

СК вычислил самых активных участников незаконной акции в Москве

Вчера, 14:03
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. К массовым беспорядкам на несанкционированной акции 27 июля в Москве причастны как минимум 10 наиболее активных участников, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии. За различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
"В ходе предварительного расследования следователи уже получили доказательства причастности к совершению указанных преступлений более 10 граждан, принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы", - сказала Петренко.
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Следственный комитет РФМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Ну судя по видео нападали, как раз , представители власти. А вообще, фальсификация выборов, это вроде как уголовное преступление, разве нет? Разве это не Памфилова должна для начала присесть лет на пяток?
1 августа, 14:07
Vladimir Mabi
2000211
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