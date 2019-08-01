СК вычислил самых активных участников незаконной акции в Москве

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. К массовым беспорядкам на несанкционированной акции 27 июля в Москве причастны как минимум 10 наиболее активных участников, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии. За различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
"В ходе предварительного расследования следователи уже получили доказательства причастности к совершению указанных преступлений более 10 граждан, принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы", - сказала Петренко.