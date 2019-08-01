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РИА Новости
Ядерные технологии

Новый энергоблок Нововоронежской АЭС-2 впервые вывели на полную мощность

Вчера, 14:01
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© Концерн РосэнергоатомНововоронежская АЭС-2
Нововоронежская АЭС-2
© Концерн Росэнергоатом
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Новый энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2 впервые выведен на полную мощность, а в конце нынешнего года его планируется ввести в промышленную эксплуатацию, сообщило в четверг управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС.
"Тридцать первого июля 2019 года реакторная установка инновационного энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2 впервые была выведена на проектную 100% мощность", - говорится в сообщении.
"Ключевое событие произошло в соответствии с намеченным графиком и программой опытно-промышленной эксплуатации. Мы успешно выполнили программу комплексных измерений на 90% мощности. Их результаты показали, что энергоблок работает стабильно, надежно и безопасно. Все его параметры по реактору, турбине, генератору, схеме выдачи мощности соответствуют эксплуатационным пределам", - отметил исполняющий обязанности директора Нововоронежской АЭС Сергей Витковский, слова которого цитируются в сообщении.
Этап освоения проектной мощности предусматривает около 100 различных испытаний и измерений, которые продлятся около двух месяцев. Затем стартует программа заключительных 15-суточных испытаний. Ее завершение подтвердит, что оборудование и технологические системы нового энергоблока работают в полном соответствии с проектом, отмечает пресс-служба НВАЭС.
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После этого энергоблок №2 будет сдан в промышленную эксплуатацию. "Это знаковое для отрасли и России событие произойдет в конце 2019 года", - говорится в сообщении.
Энергоблок №2 был подключен к сети и начал выдачу электричества в энергосистему страны 1 мая нынешнего года. Пуск ядерного реактора блока №2 с реактором ВВЭР-1200 состоялся 22 марта этого года.
По сравнению с энергоблоками предыдущего поколения с реактором ВВЭР-1000, энергоблок поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200 обладает рядом преимуществ, существенно повышающих его экономические характеристики и безопасность.
Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом"). Станция расположена на берегу реки Дон в 42 километрах южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с водой под давлением).
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Ядерные технологииНововоронежская АЭСРосэнергоатомРосатомВоронежРоссияТехнологии
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