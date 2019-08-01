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РИА Новости
Культура

Стас Пьеха рассказал, как полюбил песни Татьяны Булановой

Вчера, 15:45
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевец Стас Пьеха
Певец Стас Пьеха
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Певец Стас Пьеха рассказал в Инстаграме, что полюбил песни Татьяны Булановой благодаря своему водителю.
"В ранние школьные годы меня периодически возил водитель, у которого была кассета Тани Булановой. Когда бы я ни сел в его машину, там всегда играла именно эта кассета! Не скрою, что, несмотря на мою тогдашнюю рок-н-рольную направленность, мне нравилась пронзительная женская печаль и честность в ее песнях и голосе", - написал Стас Пьеха.
Недавно артисты дуэтом исполнили песню Любови Успенской "Я буду очень по тебе скучать" на шоу "Три аккорда.
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