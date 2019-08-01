Стас Пьеха рассказал, как полюбил песни Татьяны Булановой

"В ранние школьные годы меня периодически возил водитель, у которого была кассета Тани Булановой. Когда бы я ни сел в его машину, там всегда играла именно эта кассета! Не скрою, что, несмотря на мою тогдашнюю рок-н-рольную направленность, мне нравилась пронзительная женская печаль и честность в ее песнях и голосе", - написал Стас Пьеха.