В России телевидение остается основным источником информации, показал опрос

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Телевидение по-прежнему остается основным источником информации для большинства россиян, его аудитория составила 72% респондентов, на втором и третьем местах социальные сети и интернет-издания (34% и 32% соответственно), свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
По данным на сайте "Левада-центра", около 72% населения пользуется интернетом "ежедневно, практически ежедневно" и "несколько раз в неделю". При том, что в 2001 году таких было всего 2-3%. Опрос также показал, что порядка 56% россиян "ежедневно, практически ежедневно" и "несколько раз в неделю" пользуются социальными сетями. Еще около трети (36%) респондентов заявили, что никогда не пользуются соцсетями, а 24% - никогда не заходят в интернет.
Согласно исследованию, наиболее популярными социальными сетями в России являются "ВКонтакте" (пользуются порядка 42% россиян), "Одноклассники" (33%), YouTube (30%) и Instagram (23%).
Мессенджерами пользуются 62% россиян. Лидер среди приложений - WhatsApp, его аудитория - 49% россиян. Еще 31% опрошенных используют Viber. "ВКонтакте" пользуются порядка 17%, Skype — 14%. Аудитория Telegram на сегодняшний день составляет порядка 8% населения.
По данным опроса, 46% россиян время от времени используют интернет или мобильные приложения для того, чтобы воспользоваться мобильным банком, а 28% - таким образом заказывают такси. Еще 25% респондентов используют навигационные карты, а 21% опрошенных покупает в онлайн-магазинах.
Опрос проведен 21 – 27 марта 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.
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