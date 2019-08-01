В России телевидение остается основным источником информации, показал опрос

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Телевидение по-прежнему остается основным источником информации для большинства россиян, его аудитория составила 72% респондентов, на втором и третьем местах социальные сети и интернет-издания (34% и 32% соответственно), свидетельствуют данные опроса Телевидение по-прежнему остается основным источником информации для большинства россиян, его аудитория составила 72% респондентов, на втором и третьем местах социальные сети и интернет-издания (34% и 32% соответственно), свидетельствуют данные опроса "Левада-центра"

По данным на сайте "Левада-центра", около 72% населения пользуется интернетом "ежедневно, практически ежедневно" и "несколько раз в неделю". При том, что в 2001 году таких было всего 2-3%. Опрос также показал, что порядка 56% россиян "ежедневно, практически ежедневно" и "несколько раз в неделю" пользуются социальными сетями. Еще около трети (36%) респондентов заявили, что никогда не пользуются соцсетями, а 24% - никогда не заходят в интернет.

Согласно исследованию, наиболее популярными социальными сетями в России являются "ВКонтакте" (пользуются порядка 42% россиян), "Одноклассники" (33%), YouTube (30%) и Instagram (23%).

Мессенджерами пользуются 62% россиян. Лидер среди приложений - WhatsApp, его аудитория - 49% россиян. Еще 31% опрошенных используют Viber. "ВКонтакте" пользуются порядка 17%, Skype — 14%. Аудитория Telegram на сегодняшний день составляет порядка 8% населения.

По данным опроса, 46% россиян время от времени используют интернет или мобильные приложения для того, чтобы воспользоваться мобильным банком, а 28% - таким образом заказывают такси. Еще 25% респондентов используют навигационные карты, а 21% опрошенных покупает в онлайн-магазинах.