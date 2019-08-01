В ДНР рассказали, когда заработает донецкий вокзал

ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Донецкий железнодорожный вокзал сможет возобновить полноценную работу только после прекращения боевых действий, сообщил в четверг РИА Новости и.о. начальника пассажирской службы госпредприятия "Донецкая железная дорога".

Донецкий железнодорожный вокзал до начала конфликта в Донбассе считался одним из самых современных на Украине. На его реконструкцию к чемпионату Европы по футболу в 2012 году было потрачено более 120 миллионов долларов. Ежесуточно он принимал до 35 тысяч пассажиров и более 60 поездов, в том числе из России и Казахстана. В начале конфликта он подвергался обстрелам. В августе 2014 года из-за боевых действий полностью прекратил принимать и отправлять поезда.

"Пока нет возможности запустить поезда, так как, если брать, к примеру, железнодорожное сообщение между Донецком и Ясиноватой, то вся эта линия проходит вблизи линии соприкосновения и нет возможности обеспечить безопасный проезд поездов. Это возможно будет при полном прекращении боевых действий", - сказал Захаров.

Он отметил, что на данный момент на территории железнодорожного вокзала работают кассы по продаже билетов, кафетерий, парковка, комната отдыха.