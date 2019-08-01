В ДНР призвали добиться от Украины соблюдения режима прекращения огня

ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики призвало международных наблюдателей проявить настойчивость и добиться от украинских силовиков соблюдения действующего в Донбассе режима прекращения огня.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские силовики в четверг обстреляли из минометов территорию республики.

"Мы требуем от украинской стороны прекратить провокации, направленные на эскалацию конфликта, а международный наблюдателей просим проявить настойчивость и добиться от Украины соблюдения действующих договоренностей", - сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.