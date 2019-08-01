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РИА Новости

В ДНР призвали добиться от Украины соблюдения режима прекращения огня

Вчера, 13:52
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖители Донецка возле дома после обстрела. 28 июня 2019
Жители Донецка возле дома после обстрела. 28 июня 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики призвало международных наблюдателей проявить настойчивость и добиться от украинских силовиков соблюдения действующего в Донбассе режима прекращения огня.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские силовики в четверг обстреляли из минометов территорию республики.
"Мы требуем от украинской стороны прекратить провокации, направленные на эскалацию конфликта, а международный наблюдателей просим проявить настойчивость и добиться от Украины соблюдения действующих договоренностей", - сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
В ведомстве пояснили, что огонь из миномета по территории республики велся с позиций 36-й бригады морской пехоты вооруженных сил Украины
Военнослужащий ДНР в Донецкой области
31 июля, 21:04
В ДНР предупреждают о возможном ухудшении ситуации на линии соприкосновения
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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