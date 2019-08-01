Признание Крыма не соответствует корыстным интересам Запада, заявил Киселев

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости. Признание российского статуса Крыма и отражение правдивой информации о жизни на полуострове не соответствует финансовым и корыстным интересам западных стран, заявил в эфире радиостанции "Спутник в Крыму" генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"Сейчас, может быть, не всем это выгодно, потому что нужно поддерживать враждебность, которая является частью, как это ни грустно звучит, военно-промышленного комплекса. На этом зарабатываются деньги, людям продают страх и без Крыма — это сложно, это стало образом жизни западного союза, если выражаться языком русского философа Александра Зиновьева. Это не соответствует финансовым и денежным корыстным интересам Запада — признать Крым, признать реальность". Дмитрий Киселев

По его мнению, не стоит ждать, когда западные страны изменят отношение к Крыму, но нужно работать в этом направлении, в том числе — доносить информацию, но не зависеть от этого.

"Мы должны успокоиться и жить своей жизнью, собственной повесткой и не очень расстраиваться по этому поводу", — подчеркнул Киселев.

Журналист также уверен, что Крым станет роскошным российским регионом и привлекательным местом в мире.

По его словам, на полуострове за последние пять лет произошли огромные инфраструктурные перемены, связанные со строительством моста через Керченский пролив, новых дорог, объектов энергетики и водоснабжения.