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РИА Новости

Признание Крыма не соответствует корыстным интересам Запада, заявил Киселев

Вчера, 13:42
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости. Признание российского статуса Крыма и отражение правдивой информации о жизни на полуострове не соответствует финансовым и корыстным интересам западных стран, заявил в эфире радиостанции "Спутник в Крыму" генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"Сейчас, может быть, не всем это выгодно, потому что нужно поддерживать враждебность, которая является частью, как это ни грустно звучит, военно-промышленного комплекса. На этом зарабатываются деньги, людям продают страх и без Крыма — это сложно, это стало образом жизни западного союза, если выражаться языком русского философа Александра Зиновьева. Это не соответствует финансовым и денежным корыстным интересам Запада — признать Крым, признать реальность".

Дмитрий Киселев
По его мнению, не стоит ждать, когда западные страны изменят отношение к Крыму, но нужно работать в этом направлении, в том числе — доносить информацию, но не зависеть от этого.
"Мы должны успокоиться и жить своей жизнью, собственной повесткой и не очень расстраиваться по этому поводу", — подчеркнул Киселев.
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Журналист также уверен, что Крым станет роскошным российским регионом и привлекательным местом в мире.
По его словам, на полуострове за последние пять лет произошли огромные инфраструктурные перемены, связанные со строительством моста через Керченский пролив, новых дорог, объектов энергетики и водоснабжения.
"Огромные суммы идут из России и огромная энергия для поддержки Крыма. Увеличился туристический поток, но это все пока только начало. Я считаю, что сами крымчане должны проявить еще большую энергию и ответственность в развитии своего российского полуострова, своей земли. Нужно преодолевать отставание, которое было предопределено украинским периодом, когда Киеву ничего не нужно было в Крыму, когда все построили тут свои дачки, обнесли себя заборчиками и больше было ничего не интересно", — заключил Киселев.
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