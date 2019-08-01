В Госдуме прокомментировали противоречивые заявления Киева о России

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Противоречивые заявления политиков из окружения президента Украины Владимира Зеленского о России объясняются разработкой в этой стране новой информационной политики в отношении РФ, Киев зондирует почву, пытаясь понять, в каких ситуациях Москва "готова промолчать и стерпеть", а в каких - нет, считает депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек.
"Киевские власти приступили к разработке новой информационной политики по отношению к России. Это объясняет скандальные и порой противоречивые заявления политиков из окружения президента Украины Владимира Зеленского в отношении российской темы. Они зондируют почву, чтобы понять, где Москва готова промолчать или стерпеть, а где находятся красные линии, заход за которые Кремль воспринимает как угрозу национальной безопасности", - сказал Бальбек РИА Новости.
31 июля, 10:46Политолог: любой лидер на Украине обречен стать "вторым Порошенко"В Киеве призывают к "большей жестокости" в Донбассе. Однако, как напомнила в эфире радио Sputnik заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева, ни одно из объявленных на юго-востоке Украины перемирий и так не соблюдалось.
По его словам, сейчас четкой информационной политики в Украине по отношению к России нет.
"Для Зеленского сегодня одна из главных целей - выработать четкий механизм заявлений и комментариев, который позволит ему лавировать на зыбком информационном поле Украины. Его главная цель - удержаться на плаву", - считает депутат.