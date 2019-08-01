В Госдуме прокомментировали противоречивые заявления Киева о России

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Противоречивые заявления политиков из окружения президента Украины Владимира Зеленского о России объясняются разработкой в этой стране новой информационной политики в отношении РФ, Киев зондирует почву, пытаясь понять, в каких ситуациях Москва "готова промолчать и стерпеть", а в каких - нет, считает депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек.

"Киевские власти приступили к разработке новой информационной политики по отношению к России. Это объясняет скандальные и порой противоречивые заявления политиков из окружения президента Украины Владимира Зеленского в отношении российской темы. Они зондируют почву, чтобы понять, где Москва готова промолчать или стерпеть, а где находятся красные линии, заход за которые Кремль воспринимает как угрозу национальной безопасности", - сказал Бальбек РИА Новости.

По его словам, сейчас четкой информационной политики в Украине по отношению к России нет.