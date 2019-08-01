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РИА Новости

На МАКС-2019 можно будет добраться на вертолете за 19 тысяч рублей

Вчера, 13:34
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПосетители на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском
Посетители на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Посетители на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Стоимость перелета на регулярном вертолетном рейсе во время проведения Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019) составит от 19 тысяч рублей, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью "Русских вертолетных систем" Азад Каррыев.
"Русские вертолетные системы" в четверг сообщили, что на время проведения авиасалона МАКС-2019 (с 27 августа по 1 сентября) в московском регионе будут запущены регулярные вертолетные рейсы. Ежедневные рейсы будут выполняться компанией HeliExpress ("ХелиЭкспресс") на вертолетах "Ансат".
"Есть несколько вариантов. Сейчас минимальный - 19 тысяч, стандартный бизнес - 23 тысячи, если VIP брать (выкупить весь вертолет) - это 150 тысяч", - сказал собеседник агентства.
Вертолеты будут совершать полеты по расписанию из Хелипарка "Подушкино" (московская воздушная зона, Одинцовский район) на МАКС-2019 и обратно. Регистрация на рейсы и вылеты из Москвы будут осуществляться в Хелипарке "Подушкино". Планируется более шести рейсов в день с вылетом из Москвы в утренние часы до начала шоу-программы и после ее завершения. Время в полете составит 15-20 минут.
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От места посадки до выставочного комплекса пассажиров доставит микроавтобус. Аналогично будет организована доставка пассажиров от выставочного комплекса: от специальной стойки регистрации, расположенной возле зоны Priority на территории авиасалона МАКС-2019, до места посадки в вертолет будут курсировать микроавтобусы.
Регулярные пассажирские рейсы на вертолетах будут запущены в московском регионе впервые с 1971 года.
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