На МАКС-2019 можно будет добраться на вертолете за 19 тысяч рублей

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Стоимость перелета на регулярном вертолетном рейсе во время проведения Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019) составит от 19 тысяч рублей, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью "Русских вертолетных систем" Азад Каррыев.

"Русские вертолетные системы" в четверг сообщили, что на время проведения авиасалона МАКС-2019 (с 27 августа по 1 сентября) в московском регионе будут запущены регулярные вертолетные рейсы. Ежедневные рейсы будут выполняться компанией HeliExpress ("ХелиЭкспресс") на вертолетах "Ансат".

"Есть несколько вариантов. Сейчас минимальный - 19 тысяч, стандартный бизнес - 23 тысячи, если VIP брать (выкупить весь вертолет) - это 150 тысяч", - сказал собеседник агентства.

Вертолеты будут совершать полеты по расписанию из Хелипарка "Подушкино" (московская воздушная зона, Одинцовский район) на МАКС-2019 и обратно. Регистрация на рейсы и вылеты из Москвы будут осуществляться в Хелипарке "Подушкино". Планируется более шести рейсов в день с вылетом из Москвы в утренние часы до начала шоу-программы и после ее завершения. Время в полете составит 15-20 минут.

От места посадки до выставочного комплекса пассажиров доставит микроавтобус. Аналогично будет организована доставка пассажиров от выставочного комплекса: от специальной стойки регистрации, расположенной возле зоны Priority на территории авиасалона МАКС-2019, до места посадки в вертолет будут курсировать микроавтобусы.