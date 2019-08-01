Завод Mercedes-Benz в Подмосковье дополнительно трудоустроит 400 человек

"Компания Mercedes-Benz - стратегически важный инвестор для Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев держит на личном контроле все вопросы, касающиеся обеспечения эффективного функционирования предприятия. Сейчас резидент индустриального парка "Есипово" ведет работы по выводу завода на проектную мощность и со стороны правительства региона инвестору в этом отношении оказывается максимальный уровень поддержки. На сегодняшний день на предприятии ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус" уже создано более 600 рабочих мест, в сентябре завод начнет работать в две смены, что позволить трудоустроить еще порядка 400 человек", - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.