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Завод Mercedes-Benz в Подмосковье дополнительно трудоустроит 400 человек

Вчера, 13:30
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© Фото : Mercedes-BenzАвтомобиль Mercedes-Benz GLE
Автомобиль Mercedes-Benz GLE
© Фото : Mercedes-Benz
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. На российский завод Mercedes-Benz в индустриальном парке “Есипово” Московской области дополнительно будет создано 400 рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
"Компания Mercedes-Benz - стратегически важный инвестор для Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев держит на личном контроле все вопросы, касающиеся обеспечения эффективного функционирования предприятия. Сейчас резидент индустриального парка "Есипово" ведет работы по выводу завода на проектную мощность и со стороны правительства региона инвестору в этом отношении оказывается максимальный уровень поддержки. На сегодняшний день на предприятии ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус" уже создано более 600 рабочих мест, в сентябре завод начнет работать в две смены, что позволить трудоустроить еще порядка 400 человек", - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.
Генеральный директор ООО “Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус” Аксель Бензе отметил, что в настоящий момент завод готовится к увеличению темпов производства. “Наши инженеры и операторы ведут процесс наладки оборудования, связанный с расширением линейки выпускаемых моделей”, - уточнил он.
Завод "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус" является первым инвестпроектом в Московской области, созданным в рамках специального инвестконтракта (СПИК). Его строительство началось в июне 2017 года и завершилось в марте 2019 года.
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