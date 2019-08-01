Синоптики ожидают в августе сильные дожди в Якутии, где бушуют пожары

ЯКУТСК, 1 авг – РИА Новости. Сильные дожди в южных районах и снег на севере ожидаются в августе на территории Якутии, где бушуют лесные пожары, сообщает республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Режим ЧС введен в четырех регионах страны. Наиболее сложная обстановка сложилась в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.

В первый день августа в столице республики выпал небольшой дождь. Температура ночью была 8-10 градусов тепла, днем – 19-20 градусов.

Как отметили в УГМС, среднемесячная температура воздуха в августе в большинстве районов республики обычно колеблется в пределах 12-15 градусов тепла, в северных, северо-восточных районах - 7-11 градусов тепла.

"Заморозки в августе наблюдаются повсеместно. В большинстве районов максимальная температура воздуха составляет плюс 20 - плюс 22 градуса... Месячное количество осадков на большей части территории колеблется от 28 до 62 мм, в горных районах - от 70 до 109 мм. В течение августа среднее число дней с осадками составляет от 10 до 16. Осадки выпадают в виде дождя, на севере Якутии в конце августа - в виде мокрого снега", - говорится в сообщении.