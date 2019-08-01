Шаманы на Байкале попросят богов о помощи с пожарами и наводнением

КРАСНОЯРСК, 1 авг — РИА Новости. Около 50 шаманов соберутся на острове Ольхон на озере Байкал для духовного обряда с просьбой о помощи в борьбе с пожарами и наводнением в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщили РИА Новости в межрегиональной организации шаманов "Тэнгэри"
"Четвертого августа будет проведен тайлаган. Около 50 шаманов соберутся на Ольхоне и будут просить богов помощи в тушении пожаров и борьбе с наводнениями", - сказал собеседник агентства.
Тайлаган – это обряд, совершаемый шаманом, который просит у богов благополучия и отвадить беды и несчастия.
По состоянию на 1 августа на территории РФ зафиксировано почти 470 возгораний в лесах общей площадью свыше 2,9 миллиона гектаров. Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии, одном районе Якутии.