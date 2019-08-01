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РИА Новости

Шаманы на Байкале попросят богов о помощи с пожарами и наводнением

Вчера, 13:22
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© Шаманы Сибири "Вечно Синее Небо"Массовый обряд "Жэн тэнгэри яба" байкальских шаманов из организации "Хухэ Мунхэ Тэнгэри" ("Вечно синее небо")
Массовый обряд Жэн тэнгэри яба байкальских шаманов из организации Хухэ Мунхэ Тэнгэри (Вечно синее небо)
© Шаманы Сибири "Вечно Синее Небо"
КРАСНОЯРСК, 1 авг — РИА Новости. Около 50 шаманов соберутся на острове Ольхон на озере Байкал для духовного обряда с просьбой о помощи в борьбе с пожарами и наводнением в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщили РИА Новости в межрегиональной организации шаманов "Тэнгэри"
"Четвертого августа будет проведен тайлаган. Около 50 шаманов соберутся на Ольхоне и будут просить богов помощи в тушении пожаров и борьбе с наводнениями", - сказал собеседник агентства.
Тайлаган – это обряд, совершаемый шаманом, который просит у богов благополучия и отвадить беды и несчастия.
По состоянию на 1 августа на территории РФ зафиксировано почти 470 возгораний в лесах общей площадью свыше 2,9 миллиона гектаров. Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии, одном районе Якутии.
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