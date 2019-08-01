В ЛНР заявили о тенденции к стабилизации обстановки в Донбассе

ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Обстановка в зоне ответственности Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики имеет тенденцию к стабилизации, заявил в четверг на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля. Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили о соблюдении режима прекращения огня со стороны ВС Украины с 22 июля.

"Обстановка в зоне ответственности Народной милиции ЛНР без существенных изменений и имеет тенденцию к стабилизации", - сообщил Филипоненко.

При этом он отметил, что разведка ЛНР зафиксировала позиции украинских силовиков в тридцати метрах от жилого дома в подконтрольной ВС Украины Станице Луганской. По его словам, пользуясь условиями перемирия, командование отдельных бригад ВС Украины продолжает перегруппировку сил и средств, а также оборудование новых позиций у линии соприкосновения.