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РИА Новости

В ЛНР заявили о тенденции к стабилизации обстановки в Донбассе

Вчера, 13:17
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПередача военнопленных Украине представителями ЛНР
Передача военнопленных Украине представителями ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Обстановка в зоне ответственности Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики имеет тенденцию к стабилизации, заявил в четверг на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля. Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили о соблюдении режима прекращения огня со стороны ВС Украины с 22 июля.
"Обстановка в зоне ответственности Народной милиции ЛНР без существенных изменений и имеет тенденцию к стабилизации", - сообщил Филипоненко.
При этом он отметил, что разведка ЛНР зафиксировала позиции украинских силовиков в тридцати метрах от жилого дома в подконтрольной ВС Украины Станице Луганской. По его словам, пользуясь условиями перемирия, командование отдельных бригад ВС Украины продолжает перегруппировку сил и средств, а также оборудование новых позиций у линии соприкосновения.
В пресс-службе оборонного ведомства ЛНР уточнили, что Народная милиция ЛНР соблюдает условия режима прекращения огня и одновременно с этим "контролирует противника на линии соприкосновения".
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