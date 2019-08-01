Глава МИД Германии призвал Россию и США продлить договор СНВ-3

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал Россию и Вашингтон продлить действие договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и отметил, что "цель достижения мира без ядерного оружия" отдалится с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Авторскую статью министра опубликовали в четверг издания медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND)

Маас отметил необходимость возвращения к контролю над вооружениями, и предложил свое видение "дорожной карты возращения к ядерному разоружению". Помимо необходимости включить вопросы разоружения в международную повестку дня, он отметил значимость договора СНВ-3.

"Еще один элемент – договор СНВ-3 между США и Россией, срок действия которого истекает в 2021 году. Он ограничивает стратегические арсеналы держав, обладающих ядерным оружием, и предотвращает гонку ядерных вооружений. Мы призываем Вашингтон и Москву сегодня выразить приверженность его продлению. Это дало бы время адаптировать договор к новым условиям и было бы крайне необходимым сигналом безопасности в столь небезопасные времена", - написал министр в статье.

"Цель достижения мира, свободного от ядерного оружия, все больше отдаляется от нас. Когда мы проснемся завтра, один из самых успешных договоров о разоружении станет историей. Михаил Горбачев и Рональд Рейган в 1987 году договорились полностью уничтожить ракеты средней дальности наземного базирования и крылатые ракеты … смертельный риск для Европы был устранен", - отметил министр.

Второго августа прекращает действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Он говорил, что Россия не будет втягиваться в затратную гонку вооружений. Он также заявил, что все российские предложения по разоружению "остаются на столе", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

В Совфеде не раз заявляли, что после разрушения ДРСМД, под ударом оказывается СНВ.