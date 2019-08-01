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РИА Новости

Глава МИД Германии призвал Россию и США продлить договор СНВ-3

Вчера, 13:13
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал Россию и Вашингтон продлить действие договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и отметил, что "цель достижения мира без ядерного оружия" отдалится с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Авторскую статью министра опубликовали в четверг издания медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).
Маас отметил необходимость возвращения к контролю над вооружениями, и предложил свое видение "дорожной карты возращения к ядерному разоружению". Помимо необходимости включить вопросы разоружения в международную повестку дня, он отметил значимость договора СНВ-3.
"Еще один элемент – договор СНВ-3 между США и Россией, срок действия которого истекает в 2021 году. Он ограничивает стратегические арсеналы держав, обладающих ядерным оружием, и предотвращает гонку ядерных вооружений. Мы призываем Вашингтон и Москву сегодня выразить приверженность его продлению. Это дало бы время адаптировать договор к новым условиям и было бы крайне необходимым сигналом безопасности в столь небезопасные времена", - написал министр в статье.
"Цель достижения мира, свободного от ядерного оружия, все больше отдаляется от нас. Когда мы проснемся завтра, один из самых успешных договоров о разоружении станет историей. Михаил Горбачев и Рональд Рейган в 1987 году договорились полностью уничтожить ракеты средней дальности наземного базирования и крылатые ракеты … смертельный риск для Европы был устранен", - отметил министр.
Дмитрий Медведев и Барак Обама после подписания договора СНВ-3 в Праге
31 июля, 12:59
Эксперт прокомментировал идею заменить СНВ-3
Второго августа прекращает действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Он говорил, что Россия не будет втягиваться в затратную гонку вооружений. Он также заявил, что все российские предложения по разоружению "остаются на столе", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
В Совфеде не раз заявляли, что после разрушения ДРСМД, под ударом оказывается СНВ.
СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня.26 июля 2019
31 июля, 17:01
Слуцкий выступил за продление СНВ-3
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Хайко МаасДоговор СНВ-3Дональд ТрампМИД ГерманииВладимир ПутинГерманияРоссияСШАВ мире
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