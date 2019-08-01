На Урале осудили женщину, чей ребенок был найден в гробу у дороги

ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг – РИА Новости. Суд ограничил свободу на один год жительнице Челябинской области, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности своему новорожденному ребенку, тело которого она положила в ящик и оставила у дороги, сообщило в четверг СУСК РФ по региону.

По данным следствия, днем 23 апреля местным жителем в поселке Бердяуш (Саткинский район) в деревянном ящике обнаружено тело новорожденного мальчика. По данному факту было возбуждено уголовное дело за "причинение смерти по неосторожности". Следствие уточняет, что местная жительница, не состоявшая на медицинском учете, весной 2019 года дома родила сына, который скончался без медицинской помощи. В июле уголовное дело в отношении жительницы поселка Бердяуш было направлено в суд.

"Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы", - говорится в сообщении.