Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T13:13Z
https://ria.ru/20190801/1557075838.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

На Урале осудили женщину, чей ребенок был найден в гробу у дороги

Вчера, 13:13
3128
ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг – РИА Новости. Суд ограничил свободу на один год жительнице Челябинской области, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности своему новорожденному ребенку, тело которого она положила в ящик и оставила у дороги, сообщило в четверг СУСК РФ по региону.
По данным следствия, днем 23 апреля местным жителем в поселке Бердяуш (Саткинский район) в деревянном ящике обнаружено тело новорожденного мальчика. По данному факту было возбуждено уголовное дело за "причинение смерти по неосторожности". Следствие уточняет, что местная жительница, не состоявшая на медицинском учете, весной 2019 года дома родила сына, который скончался без медицинской помощи. В июле уголовное дело в отношении жительницы поселка Бердяуш было направлено в суд.
Ликвидация возгорания кровли пятиэтажного жилого дома в Нижневартовске
29 июля, 12:21
Жительницу Кузбасса оштрафовали после пожара с гибелью двух детей
"Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы", - говорится в сообщении.
Она была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), уточняется в сообщении.
0006191
Обсудить 1
РоссияЧелябинская областьПроисшествия
Рекомендуем
В России будут искать должников по камерам наблюдения
РИА
Новости
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла сторонника Зеленского, пожелавшего отнять Ростов-на-Дону
Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области
В Иркутской области нашли живым человека, пропавшего при паводке
Клиентка в визовом центре
Финляндия ужесточит требования к документам на шенгенскую визу для россиян
Лента
новостей
Телеведущий Максим Галкин
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Дождь в Москве
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
80-летняя хабаровская женщина, обвиняемая в расчленении квартиранта
В деле хабаровской "пенсионерки-потрошительницы" выявили еще два убийства
Восьмидесятилетняя жительница Астрахани забрала из детсада чужого ребенка
Медведь охотится на рыбу на Курильском озере в Южно-Камчатском заказнике
На Камчатке начался сезон медвежьей рыбалки
Режиссер Константин Богомолов
Богомолов раскритиковал организаторов незаконных митингов в Москве
Зубы во рту 7 летнего мальчика из Индии, пациента Saveetha Dental College and Hospital
Врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве
Деньги
Житель Югры отдал взятые в кредит 1,2 миллиона рублей мошенникам
Военнослужащие контрактной службы
Минобороны поднимет в полтора раза оклады ряду категорий контрактников
Владимир Жариков в Доме ветеранов кино
Знаменитый каскадер из фильмов Говорухина на старости лет оказался бомжом
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:06Во Владикавказе число пострадавших при пожаре в цехе возросло до 12
10:06В Приморье два человека погибли и четыре пострадали в ДТП с автобусом
10:05Большая часть сирийской оппозиции согласилась на перемирие в Идлибе
09:59Косатки пережидают жару в Хабаровске под навесом в ваннах со льдом
09:57Дым от пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке окутал 610 населенных пунктов
09:55В Астрахани выписали из больницы трех моряков с иранского судна
09:53На встрече в Нур-Султане согласовали состав конституционной комиссии Сирии
09:53В США самолет экстренно сел на автомобильную трассу
09:53Пресс-секретарь назвала данные об отставке главы офиса Зеленского слухами
09:48Немецкий депутат назвал действия ЕС в ситуации вокруг ДРСМД глупостью
09:47Площадь природных пожаров в Якутии превысила миллион гектаров
09:46Прокуратура предостерегла Соболь от организации незаконной акции в Москве
09:45Площадь пожара в цехе во Владикавказе возросла до 700 "квадратов"
09:44Комиссия в Сургуте выяснит, был ли напавший на полицейских сотрудником МЧС
09:43В Крыму предложили Киеву альтернативу НАТО
09:43В ДНР обвинили ВСУ в трех нарушениях перемирия за сутки
09:42Путин в День ВДВ отметил мужество и верность десантников
09:37Эксперты подсказали, как заработать на золоте в эпоху торговых войн
09:32Во Владикавказе более десяти человек пострадали при ЧП на производстве
09:28В Удмуртии в лесу нашли тело подростка, пропавшего в феврале
Лента новостейМолния