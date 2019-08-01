Звезда сериала "Доктор Хаус" снимет психологический триллер

Действие разворачивается в 50-х годах прошлого века. Размеренная жизнь главной героини картины рушится, и неожиданно всплывает неприятная правда.

Проект станет режиссерским дебютом Уайлд. Она также выступит продюсером триллера вместе с коллегой по фильму "Образование" Кэти Силберман, Роем Ли ("Оно") и Мири Юн ("Тетрадь смерти").