Звезда сериала "Доктор Хаус" снимет психологический триллер

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Актриса Оливия Уайльд снимет психологический триллер "Не беспокойся, дорогая" о домохозяйке, сообщает Variety.
Действие разворачивается в 50-х годах прошлого века. Размеренная жизнь главной героини картины рушится, и неожиданно всплывает неприятная правда.
Проект станет режиссерским дебютом Уайлд. Она также выступит продюсером триллера вместе с коллегой по фильму "Образование" Кэти Силберман, Роем Ли ("Оно") и Мири Юн ("Тетрадь смерти").
Сейчас актриса снимается в фильме Клинта Иствуда "Баллада о Ричарде Джуэлле".