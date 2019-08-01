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РИА Новости
Культура

Звезда сериала "Доктор Хаус" снимет психологический триллер

Вчера, 14:03
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© Annapurna Pictures (2013)Кадр из фильма "Она"
Кадр из фильма Она
© Annapurna Pictures (2013)
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Актриса Оливия Уайльд снимет психологический триллер "Не беспокойся, дорогая" о домохозяйке, сообщает Variety.
Действие разворачивается в 50-х годах прошлого века. Размеренная жизнь главной героини картины рушится, и неожиданно всплывает неприятная правда.
Проект станет режиссерским дебютом Уайлд. Она также выступит продюсером триллера вместе с коллегой по фильму "Образование" Кэти Силберман, Роем Ли ("Оно") и Мири Юн ("Тетрадь смерти").
Сейчас актриса снимается в фильме Клинта Иствуда "Баллада о Ричарде Джуэлле".
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