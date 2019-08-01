Саратовский музыкант отказался от обвинений в адрес Максима Фадеева

"Недавно я записал видеоролик, в котором пытался выяснить, похожи ли наши песни: моя песня "Дни и ночи" и песня певицы Молли "Я просто люблю тебя". Так вот, цель этого видео была просто выяснить, при каких обстоятельствах была написана песня "Я просто люблю тебя", так как мне показалось, что моя песня и эта песня схожи, но… я никого не обвинял в плагиате, я просто хотел уточнить, при каких обстоятельствах была написана песня", - заявил Петров на видео, опубликованном на его YouTube-канале.