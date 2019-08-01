Саратовский музыкант отказался от обвинений в адрес Максима Фадеева

САРАТОВ, 1 авг – РИА Новости. Саратовский музыкант Павел Петров, ранее заявивший о возможном заимствовании музыки в песне "Я просто люблю тебя" певицы Molly, записал видео, в котором отказался от обвинений в плагиате в адрес продюсера Максима Фадеева.
Ранее Петров на своем YouTube-канале опубликовал видео, в котором заявил о возможном заимствовании музыки в песне "Я просто люблю тебя" певицы Molly из своей авторской песни "Дни и ночи", записанной в 2012 году. В подтверждение своих слов автор в ролике предложил прослушать и сравнить обе композиции. Продюсер Фадеев заявил РИА Новости, что перед заявлениями о возможном заимствовании музыки в песне необходимо проводить музыкальную экспертизу.
"Недавно я записал видеоролик, в котором пытался выяснить, похожи ли наши песни: моя песня "Дни и ночи" и песня певицы Молли "Я просто люблю тебя". Так вот, цель этого видео была просто выяснить, при каких обстоятельствах была написана песня "Я просто люблю тебя", так как мне показалось, что моя песня и эта песня схожи, но… я никого не обвинял в плагиате, я просто хотел уточнить, при каких обстоятельствах была написана песня", - заявил Петров на видео, опубликованном на его YouTube-канале.