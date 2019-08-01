В Еврейской автономной области ввели режим ЧС из-за паводка

ХАБАРОВСК, 1 авг — РИА Новости. В Еврейской автономной области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка на Амуре, сообщает правительство региона.

Отмечается, что в районы завозят материалы для отсыпки дамб, лекарства и продукты.

В Ленинский и Октябрьский районы области привезли водоналивные дамбы, которые установят при необходимости.

Жителям региона сообщают о чрезвычайной ситуации, в районах работают комиссии по оценке возможного вреда имуществу.

В региональном главке МЧС сообщили, что пик паводка достиг села Пашково, там дежурят спасатели.

За прошедшие сутки уровень Амура в ЕАО поднялся на 28-58 сантиметров, у населенных пунктов Пашково, Ленинское и Нижнеспасское река вышла из берегов. У села Нагибово уровень превышает норму на 66 сантиметров.

Из-за наводнения закрываются пункты пропуска на границе с Китаем.

"Со 2 августа 2019 года приостанавливается движение речных судов грузового и пассажирского сообщения в пункте пропуска Нижнеленинское и грузового сообщения в пункте пропуска Амурзет", — говорится в сообщении правительства региона.

Работа в Нижнеленинском возобновится после стабилизации обстановки. Сотрудники Биробиджанской таможни вывозят аппаратуру и ценное имущество. Подъем уровня воды здесь ожидается до 8,5-9,2 метра, что приведет к подтоплению пункта пропуска.