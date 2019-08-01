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РИА Новости

В Еврейской автономной области ввели режим ЧС из-за паводка

Вчера, 13:02
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© Фото : МЧС России Паводок в Еврейской автономной области
Паводок в Еврейской автономной области
© Фото : МЧС России
ХАБАРОВСК, 1 авг — РИА Новости. В Еврейской автономной области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка на Амуре, сообщает правительство региона.
Отмечается, что в районы завозят материалы для отсыпки дамб, лекарства и продукты.
В Ленинский и Октябрьский районы области привезли водоналивные дамбы, которые установят при необходимости.
Жителям региона сообщают о чрезвычайной ситуации, в районах работают комиссии по оценке возможного вреда имуществу.
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25 июля, 11:45
Власти оповестили хабаровчан о паводке на Амуре
В региональном главке МЧС сообщили, что пик паводка достиг села Пашково, там дежурят спасатели.
За прошедшие сутки уровень Амура в ЕАО поднялся на 28-58 сантиметров, у населенных пунктов Пашково, Ленинское и Нижнеспасское река вышла из берегов. У села Нагибово уровень превышает норму на 66 сантиметров.
Из-за наводнения закрываются пункты пропуска на границе с Китаем.
"Со 2 августа 2019 года приостанавливается движение речных судов грузового и пассажирского сообщения в пункте пропуска Нижнеленинское и грузового сообщения в пункте пропуска Амурзет", — говорится в сообщении правительства региона.
Работа в Нижнеленинском возобновится после стабилизации обстановки. Сотрудники Биробиджанской таможни вывозят аппаратуру и ценное имущество. Подъем уровня воды здесь ожидается до 8,5-9,2 метра, что приведет к подтоплению пункта пропуска.
Паводок сформировался в Амурской области, затронул населенные пункты и пошел вниз по реке. Ожидается, что в Хабаровск большая вода придет 8-10 августа.
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