Патриарх рассказал о том, что помогает в трудных жизненных обстоятельствах

ДИВЕЕВО (Нижегородская обл.), 1 авг – РИА Новости, Алексей Михеев. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг, в день памяти преподобного Серафима Саровского, совершил торжественное богослужение в Свято-Троицком Дивеевском монастыре, духовником которого много лет был один из самых прославленных русских святых.

Преподобный Серафим прославился своим аскетичным образом жизни. В зимнее и летнее время он носил одну и ту же одежду, много лет ел только траву сныть, держал строжайший пост, тысячу дней и ночей непрерывно молился на валуне из камня. С 1807 года Серафим старался как можно меньше встречаться и говорить с людьми, начав подвиг молчания. Почитать святого начали еще при жизни, однако канонизирован он был после смерти по требованию супруги Николая II - Александры Федоровны. Это случилось 19 июля 1902 года.

"Кротость… позволяет выходить из самых трудных жизненных обстоятельств. И преподобный Серафим явил такую кротость. Он с детства стал инвалидом, с трудом передвигался, был физически слабым. Но он жил здесь, в лесах, не боялся ни холода, ни голода, ни одиночества, ни отсутствия тепла. Этот согбенный слабый человек явил великую силу и мало кто может повторить его подвиг, особенно имея такую слабую физическую природу", - отметил патриарх, обращаясь к тысячам съехавшихся в обитель паломников.

Патриарх попросил их "научиться терпению", чтобы стать хотя бы немного похожими на святого. "Давайте начнем с того, что научимся терпеть друг друга, не раздражаться на слова, которые нас раздражают, не обижаться на неловкие поступки, даже уметь прощать тех, кто сознательно пытается сделать нам что-то неприятное или даже опасное; давайте попытаемся хотя бы минимально отобразить то великое состояние души, которое явил нам преподобный Серафим", - заключил предстоятель Русской церкви.