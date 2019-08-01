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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх рассказал о том, что помогает в трудных жизненных обстоятельствах

Вчера, 12:58
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУчастник крестного хода в праздник явления Казанской иконы Божией матери в Казани
Участник крестного хода в праздник явления Казанской иконы Божией матери в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ДИВЕЕВО (Нижегородская обл.), 1 авг – РИА Новости, Алексей Михеев. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг, в день памяти преподобного Серафима Саровского, совершил торжественное богослужение в Свято-Троицком Дивеевском монастыре, духовником которого много лет был один из самых прославленных русских святых.
Преподобный Серафим прославился своим аскетичным образом жизни. В зимнее и летнее время он носил одну и ту же одежду, много лет ел только траву сныть, держал строжайший пост, тысячу дней и ночей непрерывно молился на валуне из камня. С 1807 года Серафим старался как можно меньше встречаться и говорить с людьми, начав подвиг молчания. Почитать святого начали еще при жизни, однако канонизирован он был после смерти по требованию супруги Николая II - Александры Федоровны. Это случилось 19 июля 1902 года.
Патриарх Кирилл принял участие в торжествах в честь Серафима Саровского в Дивеево
1 августа 2015, 14:00Религия и мировоззрение
Патриарх: Серафим Саровский - пример победы духа над плотьюПатриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию на Соборной площади Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Нижегородской области.
"Кротость… позволяет выходить из самых трудных жизненных обстоятельств. И преподобный Серафим явил такую кротость. Он с детства стал инвалидом, с трудом передвигался, был физически слабым. Но он жил здесь, в лесах, не боялся ни холода, ни голода, ни одиночества, ни отсутствия тепла. Этот согбенный слабый человек явил великую силу и мало кто может повторить его подвиг, особенно имея такую слабую физическую природу", - отметил патриарх, обращаясь к тысячам съехавшихся в обитель паломников.
Патриарх попросил их "научиться терпению", чтобы стать хотя бы немного похожими на святого. "Давайте начнем с того, что научимся терпеть друг друга, не раздражаться на слова, которые нас раздражают, не обижаться на неловкие поступки, даже уметь прощать тех, кто сознательно пытается сделать нам что-то неприятное или даже опасное; давайте попытаемся хотя бы минимально отобразить то великое состояние души, которое явил нам преподобный Серафим", - заключил предстоятель Русской церкви.
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По церковному преданию, Дивеевский монастырь преподобному Серафиму повелела построить сама Богородица, и сама дала для него особый устав. Здесь находится одна из самых чтимых святынь русского православия – канавка, по которой прошла Матерь Божия. В 2003 году она была полностью отремонтирована.
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