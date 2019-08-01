В России может появиться исполнительный кодекс, заявили в ФССП

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Проект исполнительного кодекса, который должен систематизировать сферу принудительного исполнения, готовится в РФ, сообщил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.

"Дальнейшее развитие законодательства РФ об исполнительном производстве видится в принятии специального кодифицированного акта – Исполнительного кодекса РФ. Это позволит систематизировать все нормы, затрагивающие сферу исполнительного производства", - сказал он на международной конференции по вопросам принудительного исполнения.

Таким образом, по словам Аристова, в РФ будет создана новая отрасль права – исполнительное право со своими принципами, методами, нормативным актом, который охватит процедурные и материальные вопросы, возникающие в данной сфере.