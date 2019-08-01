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РИА Новости

В России может появиться исполнительный кодекс, заявили в ФССП

Вчера, 12:55
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Проект исполнительного кодекса, который должен систематизировать сферу принудительного исполнения, готовится в РФ, сообщил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.
"Дальнейшее развитие законодательства РФ об исполнительном производстве видится в принятии специального кодифицированного акта – Исполнительного кодекса РФ. Это позволит систематизировать все нормы, затрагивающие сферу исполнительного производства", - сказал он на международной конференции по вопросам принудительного исполнения.
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Таким образом, по словам Аристова, в РФ будет создана новая отрасль права – исполнительное право со своими принципами, методами, нормативным актом, который охватит процедурные и материальные вопросы, возникающие в данной сфере.
"Системный подход к содержанию правовых норм, предусмотренный в проекте кодекса, будет более понятным и эффективным как для реализации полномочий Федеральной службы судебных приставов, так и для реализации прав и обязанностей лиц, участвующих в исполнительном производстве", - отметил Аристов.
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Дмитрий АристовФедеральная служба судебных приставов РФМоскваОбщество
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