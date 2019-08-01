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РИА Новости
Туризм

В Москве заработал новый короткий номер информационной поддержки туристов

Вчера, 13:04
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка разговаривает по мобильному телефону
Девушка разговаривает по мобильному телефону
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Новый короткий номер информационной поддержки туристов заработал в Москве с 1 августа, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.
"С 1 августа в Москве для туристов начал работать новый короткий номер — 122, а также городской десятизначный номер: +7 (495) 122-01-11 Московского центра информационной поддержки туристов", - говорится в сообщении.
Контакт-центр работает круглосуточно, 365 дней в году, без праздников и выходных. Операторы консультируют на русском и английском языках.
"В дальнейшем станут доступны китайский, французский, немецкий и испанский языки. Сейчас на линии работают 20 операторов, но при возрастании нагрузки на контакт-центр их число будет увеличиваться", - добавили в пресс-службе.
Операторы готовы ответить на любой вопрос туристов: как оплатить проезд в метро и доехать до аэропорта, как добраться из одной точки маршрута в другую и где взять в прокат велосипед. Также специалисты расскажут об интересных городских событиях и фестивалях, проходящих в столице, поделятся адресами музеев, стадионов, парков и других достопримечательностей. Туристам подскажут адреса и время работы посольств, консульств и визовых центров, и, конечно, сотрудники Центра обязательно придут на помощь в экстренной ситуации.
Отмечается, что короткий номер работает для вызовов с мобильных номеров всех российских и иностранных операторов связи на территории столицы и области. Десятизначный городской номер работает для звонков с мобильных и городских номеров из зарубежных стран и с территории России. Оплата вызовов на оба номера осуществляется в соответствии с тарификацией оператора абонента.
В пресс-службе также отметили, что прежние номера туристического контакт-центра аннулируются и действовать уже не будут.
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