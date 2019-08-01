В Сибирь для тушения пожаров перебросили десять военных самолетов

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Минобороны России перебросило в Сибирь десять самолетов Ил-76 для борьбы с масштабными лесными пожарами, доложил в четверг министру обороны Сергею Шойгу его зам Дмитрий Булгаков из Красноярского края.
"Для тушения наиболее сложных природных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области к семи часам московского времени создана авиационная группировка Министерства обороны в составе 10 самолетов Ил-76 с выливными авиационными приборами в аэропорте города Красноярск – Емельяново", - доложил замминистра в ходе видеоконференции.
С сегодняшнего утра самолеты отправились в первые вылеты для тушения.
Еще десять вертолетов Ми-8, оснащенных специальными водосливными устройствами, прибудут на аэродромы Богучаны, Кодинск, Усть-Кут и Киринск к исходу дня.
В резерве находится наземная группировка общей численностью более 270 военнослужащих и 40 единиц техники от Центрального военного округа. Отработан каталог объектов, подлежащих тушению.
Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.
Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Режим ЧС введен в четырех регионах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.