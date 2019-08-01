В Сибирь для тушения пожаров перебросили десять военных самолетов

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Минобороны России перебросило в Сибирь десять самолетов Ил-76 для борьбы с масштабными лесными пожарами, доложил в четверг министру обороны Сергею Шойгу его зам Дмитрий Булгаков из Красноярского края.

"Для тушения наиболее сложных природных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области к семи часам московского времени создана авиационная группировка Министерства обороны в составе 10 самолетов Ил-76 с выливными авиационными приборами в аэропорте города Красноярск – Емельяново", - доложил замминистра в ходе видеоконференции.

С сегодняшнего утра самолеты отправились в первые вылеты для тушения.

Еще десять вертолетов Ми-8, оснащенных специальными водосливными устройствами, прибудут на аэродромы Богучаны, Кодинск, Усть-Кут и Киринск к исходу дня.

В резерве находится наземная группировка общей численностью более 270 военнослужащих и 40 единиц техники от Центрального военного округа. Отработан каталог объектов, подлежащих тушению.

Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.