"Я тебе по-белому завидую!" Почему мы всё время сравниваем себя с другими?

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ЯсноПонятно «Я тебе по-белому завидую!» Почему мы всё время сравниваем себя с другими?

Никогда не ловили себя на том, что мысленно сравниваете себя с окружающими? Кто успешнее на работе и в личной жизни, кто талантливее, кто богаче? А для того, чтобы остановить этот процесс, приходится прикладывать усилия. Некоторые считают, что сравнивать – дурной тон и признак низкой самооценки. А другие - что это помогает мотивировать себя.