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РИА Новости
Культура

Инну Чурикову выписали из больницы

Вчера, 12:45
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса Инна Чурикова
Актриса Инна Чурикова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Актрису Инну Чурикову выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщили РИА Новости в больнице.
Чурикову госпитализировали 18 июля после того, как она внезапно упала со сцены во время спектакля "Старая дева". Спектакль, в котором также играли Екатерина Васильева и Александр Михайлов, прервали. Чурикова была госпитализирована в тяжелом состоянии, 19 июля ее перевели из реанимации в обычную палату в отделении острых эндотоксикозов в НИИ имени Склифосовского.
"Чурикову выписали", - сообщили в больнице.
Выписку актрисы также подтвердила ее коллега по театру Елена Шанина. "Ее выписали - это все, что я могу сказать", - сообщила собеседница агентства.
Ранее директор театра "Ленком" Марк Варшавер рассказал РИА Новости, что Чурикова хорошо себя чувствует и после выписки, вероятно, поедет на отдых вместе с супругом Глебом Панфиловым.
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