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РИА Новости

Финляндия ужесточит требования к визам для россиян

Вчера, 12:43
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
ХЕЛЬСИНКИ, 1 авг - РИА Новости. В министерстве иностранных дел Финляндии выразили надежду, что после введения с 1 сентября новых требований к документам при подаче на финскую шенгенскую визу количество заявлений от россиян не уменьшится.
По итогам 2018 года, 87% всех заявлений на выпуск финской шенгенской визы были из России. Финляндия выдала в России в 2018 году 669 025 шенгенских виз, в то время как в остальных странах мира 99 953 виз.
"Говорить об этом рано, но мы очень надеемся, что количество заявлений на визу от россиян не уменьшится", - рассказал РИА Новости руководитель департамента по работе с прессой МИД Финляндии Веса Хяккинен.
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Ранее сообщалось, что Финляндия с 1 сентября будет запрашивать у россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза.
В текущий момент при подаче заявлений на финскую визу требуются: заполненная анкета, действующий загранпаспорт, одна цветная фотография, квитанция об оплате визового сбора, страховой полис, копия внутреннего паспорта и согласие на обработку персональных данных.
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ФинляндияВ мире
Популярные комментарии
похмелье и серость скорее у нас. Я только что приехал из Финляндии и ничего подобного там не видел. Вот кто кто, а они уж точно себе не нагадили им и так хорошо, страна на первом месте по уровню жизни. туда приезжаешь как на другую планету. А про серость вы явно страну перепутали.
1 августа, 15:26
Алексей Аржанов
96500248
прибыль от нас там копеечная и явно не делает погоду финской экономике протрите уже глаза. Такое чувство по вашим словам, что все что мы можем делать так это туризм в чужих странах развивать, вместо того, чтобы своей наконец то заняться. Кого кого, а финнов уж точно этим пугать не надо, они наше отсутствие на своей экономике даже не заметят. Вы съездите хоть раз туда и посмотрите, пока Кисилев с Соловьвым окончательно мозг вам не промыли.
1 августа, 15:28
Алексей Аржанов
25000220
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