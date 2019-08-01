Финляндия ужесточит требования к визам для россиян

ХЕЛЬСИНКИ, 1 авг - РИА Новости. В министерстве иностранных дел Финляндии выразили надежду, что после введения с 1 сентября новых требований к документам при подаче на финскую шенгенскую визу количество заявлений от россиян не уменьшится.

По итогам 2018 года, 87% всех заявлений на выпуск финской шенгенской визы были из России. Финляндия выдала в России в 2018 году 669 025 шенгенских виз, в то время как в остальных странах мира 99 953 виз.

"Говорить об этом рано, но мы очень надеемся, что количество заявлений на визу от россиян не уменьшится", - рассказал РИА Новости руководитель департамента по работе с прессой МИД Финляндии Веса Хяккинен.

Ранее сообщалось, что Финляндия с 1 сентября будет запрашивать у россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза.