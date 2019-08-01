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РИА Новости

Россия провела рекордное с 1992 года количество пусков ракет "Союз"

Вчера, 12:39
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и метеорологическим спутником "Метеор-М" номер 2-2 с космодрома "Восточный"
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и метеорологическим спутником Метеор-М номер 2-2 с космодрома Восточный
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и метеорологическим спутником "Метеор-М" номер 2-2 с космодрома "Восточный". Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия в июле 2019 года провела пять пусков ракет "Союз" разных модификаций, достигнув результатов 1992 года, сообщается на сайте производителя носителей - Ракетно-космического центра "Прогресс".
"В июле 2019 года АО "РКЦ "Прогресс" обеспечило пять пусковых кампаний. Такое же количество запусков ракет-носителей было обеспечено в апреле 1992 года. Максимальное количество запусков – 10 пусков в месяц – предприятие выполнило в октябре 1973 года", - говорится в сообщении.
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Пятого июля с космодрома Восточный была запущена ракета "Союз-2.1б" с метеоспутником "Метеор" и рядом малых аппаратов, 10 июля - "Союз-2.1в" с Плесецка и спутниками военного назначения, 20 июля - "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" с Байконура, 30 и 31 июля - "Союз-2.1а" с военным спутником "Меридиан" и грузовым кораблем "Прогресс МС-12" с Плесецка и Байконура соответственно. При этом при запуске "Прогресса" установлен мировой рекорд по времени полета к МКС.
Россия за этот месяц провела шесть космических пусков (13 июля проведен пуск ракеты "Протон-М" с обсерваторией "Спектр-РГ"), опередив другие страны. Всего в июле в мире было проведено 11 космических запусков (по одному Европой, Индией, США и два Китаем).
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обещал до конца года выполнить 45 ракетных пусков.
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