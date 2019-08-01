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РИА Новости

Космический парусник LightSail успешно поднял орбиту при помощи света

Вчера, 12:40
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© Planetary SocietyЗонд LightSail-2 разворачивает свой фотонный парус
Зонд LightSail-2 разворачивает свой фотонный парус
© Planetary Society
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Микроспутник LightSail 2 успешно использовал свои паруса для того, чтобы поднять орбиту на два километра, что продемонстрировало работоспособность этой технологии. Об этом сообщает сайт Планетологического сообщества.

"Нас радует то, что миссия LightSail 2 завершилась полным успехом. Мы показали, что можем управлять положением зонда на орбите, используя лишь давление света Солнца. Это никому раньше не удалось продемонстрировать, и я очень горд тем, что наша команда справилась с этой задачей", — заявил Брюс Беттс (Bruce Betts), ведущий научный сотрудник Планетологического сообщества.

Микроспутник Lightsail-2 — уже третий прототип космического "парусника", идеологическим и технический наследник аппаратов Lightsail-1 и "Космос-1". Последний аппарат был первым зондом такого типа, который американские энтузиасты освоения космоса пытались запустить в 2005 году вместе с Российской академией наук и шведской компанией Cosmos Studios.
Запуск предшественника этого зонда, закончился не совсем удачно. Он был успешно выведен на орбиту в мае 2015 года, однако через два дня его компьютер пережил непонятный сбой, лишивший зонд связи с Землей на протяжении последующей недели. После того, как аппарат раскрыл солнечные батареи, он еще раз перестал откликаться на сигналы из ЦУП, что создатели зонда связали с наличием проблем в работе аккумуляторов Lightsail-1.
Фотография парусов, переданная с зонда сегодня утром
9 июня 2015, 10:23
Зонд Lightsail "официально" раскрыл паруса и передал селфи на ЗемлюЗонд Lightsail, раскрывший паруса в ночь с воскресенья на понедельник, успешно восстановил связь с Землей сегодня утром и передал фотографии парусов, а НАСА сняло небольшой видеоролик, подтвердивший факт успешного завершения этой операции.
Позже связь была еще раз восстановлена и аппарат смог развернуть паруса. После этой процедуры он снизил орбиту, вошел в атмосферу и сгорел. Руководство Планетологического сообщества признало этот запуск успешным и начало готовиться к отправке второго зонда на орбиту.
Первый зонд, как отмечают его создатели, не мог использовать свои паруса для набора скорости, так как он находился на слишком небольшой высоте, где этому мешало притяжение Земли, ее атмосфера и масса других факторов.
По этой причине его "наследник" был запущен на высоту в 700 километров от поверхности планеты, где его пятиметровый квадратный парус может выработать достаточно тяги для того, чтобы не только удерживать себя от падения на Землю, но и "сбежать" от ее гравитации.
Помимо новых батарей и компьютера, защищенного от сбоев, LightSail-2 включал в себя два новых прибора. В их число вошли уголковый отражатель, позволявший ученым точно замерять высоту орбиты "солнечного парусника" с Земли, а также набор маховиков и гироскопов, необходимых для того, чтобы зонд мог постоянно "смотреть" на Солнце.
Новая версия аппарата была выведена на орбиту месяц назад на борту ракеты Falcon Heavy, после чего она успешно раскрыла солнечные батареи, получила первые фотографии и приступила к раскрытию парусов. Это произошло неделю назад. После этого пилоты миссии успешно использовали свет Солнца для того, чтобы поднять высоту орбиты LightSail-2 на два километра.
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"Мы ожидали этого момента несколько десятилетий. Карл Саган говорил о возможности подобных полетов еще в 1977 году, когда я был его учеником, однако сама идея была озвучена еще в начале XVII века Иоганном Кеплером, заметившим, что свет Солнца порождает хвосты комет. Lightsail-2 перевернет мир космических полетов и изучения космоса", — добавил Билл Най (Bill Nye), известный популяризатор науки и исполнительный директор общества.

По текущим планам руководителей миссии, Lightsail-2 будет повышать орбиту на протяжении еще примерно месяца до тех пор, пока ее нижняя точка – перигей – не подойдет опасно близко к Земле. После этого аппарат начнет терять высоту и сгорит в атмосфере примерно через год, проложив дорогу для полетов более серьезных "космических парусников".
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