Космический парусник LightSail успешно поднял орбиту при помощи света

"Нас радует то, что миссия LightSail 2 завершилась полным успехом. Мы показали, что можем управлять положением зонда на орбите, используя лишь давление света Солнца. Это никому раньше не удалось продемонстрировать, и я очень горд тем, что наша команда справилась с этой задачей", — заявил Брюс Беттс (Bruce Betts), ведущий научный сотрудник Планетологического сообщества.
"Мы ожидали этого момента несколько десятилетий. Карл Саган говорил о возможности подобных полетов еще в 1977 году, когда я был его учеником, однако сама идея была озвучена еще в начале XVII века Иоганном Кеплером, заметившим, что свет Солнца порождает хвосты комет. Lightsail-2 перевернет мир космических полетов и изучения космоса", — добавил Билл Най (Bill Nye), известный популяризатор науки и исполнительный директор общества.