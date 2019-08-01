СК завел дело против экс-главы похоронного бюро во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 1 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя МУПВ "Некрополь" во Владивостоке, где ранее прошли обыски.
Ранее в мэрии сообщили о следственных мероприятиях в МУПВ, которое оказывает ритуальные услуги.
"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту получения взятки, совершенной в особо крупном размере бывшим руководством МУПВ "Некрополь", по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи, проводятся обыски, допрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.