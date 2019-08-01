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РИА Новости

В Югре нашли обломки вертолета

Вчера, 12:33
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 авг - РИА Новости. Элементы вертолета, предположительно, Ми-6 нашли в районе Ачимовского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
Сообщение в экстренные службы о найденных обломках воздушного судна поступило от пилотов вертолета, которые выполняли полетные задания в Сургутском районе ХМАО, недалеко от Ачимовского месторождения. После этого специалисты МЧС запросили в центре организации воздушного движения и Уральском авиационном поисково-спасательном центре данные о происшествиях и пропаже бортов в указанном районе.
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"За последние 20 лет, по их данным, происшествий в данном районе не было зарегистрировано, борты не пропадали. На том месте нашли хвостовую балку, она по внешним признакам довольно старая, причем настолько, что бортовой номер полностью разобрать невозможно. Предположительно говорят, это вертолет Ми-6", - сказал представитель МЧС.
В свою очередь источник РИА Новости в правоохранительных органах региона предположил, что в Югре найдены части вертолета, который мог рухнуть в 1970-х годах.
"Не исключено, что в свое время он ушел под болото, а сейчас его вытолкнуло на поверхность. Есть предварительная информация, в то время правоохранительные органы отрабатывали ЧП с этим вертолетом, просто не могли его достать", - добавил собеседник агентства.
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Ханты-Мансийский автономный округМЧСПроисшествия
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