В Нижнем Новгороде восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Восемь человек получили различные травмы при столкновении маршрутного автобуса и четырех автомобилей на Молитовском мосту в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Авария произошла в среду около 17.30 на Молитовском мосту. По данным ГИБДД, водитель автобуса ПАЗ не выбрал безопасную для движения дистанцию и столкнулся с "Газелью", а также автомобилями "Лада Приора", KIA и Suzuki.

"В результате ДТП за медицинской помощью обратились восемь человек - водитель "Газели" и семь пассажиров автобуса. Четверо из них были доставлены в больницу, еще четверо самостоятельно обратились в травмпункт. У троих пострадавших диагностировали сотрясение мозга, у двоих - переломы носа, у остальных - ушибы. Все пострадавшие были отпущены домой", - говорится в сообщении ведомства.