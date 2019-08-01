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РИА Новости

Косаток из "китовой тюрьмы" начали грузить для перевозки к месту выпуска

Вчера, 12:25
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТретий этап выпуска на волю косаток из "китовой тюрьмы". 1 августа 2019
Третий этап выпуска на волю косаток из китовой тюрьмы. 1 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Третий этап выпуска на волю косаток из "китовой тюрьмы". 1 августа 2019
ВЛАДИВОСТОК, 1 авг - РИА Новости. Косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье начали грузить в фуры для перевозки к месту выпуска в Хабаровском крае, передает корреспондент РИА Новости.
Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Вторую группу из трех косаток выпустили 16 июля. Специалисты следят за ними с помощью спутниковых маячков, которые закрепили на животных.
В четверг погрузка началась только вечером - весь день стояла жара, которая начала спадать только после 18.00. Сейчас первую косатку грузят в фуру с помощью специального гамака и крана.
В рамках третьего этапа в четверг к мысу Перовского в Хабаровском крае отправятся машины с тремя косатками: крупной самкой, самцом и молодой самкой. Ученые сообщали, что эти особи хорошо ладят друг с другом, и это повышает шансы на их адаптацию в дикой природе.
Второй этап по выпуску косаток на мысе Перовского в Хабаровском крае
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Косаток повезут по той же схеме, что и ранее: бухта Средняя в Приморье - Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – побережье Охотского моря. Ученые ожидают хорошую погоду и невысокие волны в районе выпуска. До Охотского моря караван будет добираться пять-шесть дней.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Выпуск белух из китовой тюрьмы
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Ученые опубликовали видео освобождения белух из "китовой тюрьмы"
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Хабаровский крайПриморский крайОбщество
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