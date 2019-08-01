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РИА Новости

В ДНР сообщили о минировании ВСУ линии соприкосновения в Донбассе

Вчера, 12:24
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские силовики устанавливают мины у линии соприкосновения на донецком направлении, сообщил в четверг журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
"Сегодня ночью зафиксирована работа инженерных подразделений оккупантов в районе Опытного (под контролем Киева – ред.), где они с использованием универсальных минных заградителей произвели дистанционное минирование переднего края своих позиций противопехотными минами", - сказал Безсонов.
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Он призвал международных наблюдателей "вмешаться в действия украинской стороны, ставящей под угрозу жизнь мирных граждан, проживающих в приграничной зоне".
"Призываем мирных жителей соблюдать осторожность при движении в этом районе, так как оккупанты при дистанционном минировании карт минных полей не составляли и указатели на местности о минной опасности не выставляли", - добавил Безсонов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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