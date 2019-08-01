В ДНР сообщили о минировании ВСУ линии соприкосновения в Донбассе

ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские силовики устанавливают мины у линии соприкосновения на донецком направлении, сообщил в четверг журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

"Сегодня ночью зафиксирована работа инженерных подразделений оккупантов в районе Опытного (под контролем Киева – ред.), где они с использованием универсальных минных заградителей произвели дистанционное минирование переднего края своих позиций противопехотными минами", - сказал Безсонов.

Он призвал международных наблюдателей "вмешаться в действия украинской стороны, ставящей под угрозу жизнь мирных граждан, проживающих в приграничной зоне".

"Призываем мирных жителей соблюдать осторожность при движении в этом районе, так как оккупанты при дистанционном минировании карт минных полей не составляли и указатели на местности о минной опасности не выставляли", - добавил Безсонов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.