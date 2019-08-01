В Белом море пропали десять туристов-байдарочников из Петербурга

"Там, где они, предположительно, находятся, связи нет в принципе. В последний раз их видели в Беломорском районе, в районе острова Бережной Борщевец. По маршруту они должны двигаться до острова Кондостров в Белом море, где их должен был встретить местный житель и привезти на материк 29-го числа", — рассказал собеседник агентства.