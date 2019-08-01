В Белом море пропали десять туристов-байдарочников из Петербурга

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 авг — РИА Новости. В Карелии пропали десять туристов-байдарочников из Санкт-Петербурга, вышедшие на маршрут в Белом море, сообщил РИА Новости пресс-секретарь управления МЧС по Карелии Максим Рожнов.
"Там, где они, предположительно, находятся, связи нет в принципе. В последний раз их видели в Беломорском районе, в районе острова Бережной Борщевец. По маршруту они должны двигаться до острова Кондостров в Белом море, где их должен был встретить местный житель и привезти на материк 29-го числа", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в МЧС туристы не регистрировались, поэтому неизвестно, когда именно они вышли в море. Последний раз они связывались с родственниками 24 июля. Тридцать первого числа те обратились в МЧС с заявлением о пропаже.
Поисками байдарочников занимаются сотрудники оперативной группы МЧС, Государственной инспекции по маломерным судам, местная пожарно-спасательная бригада и волонтеры.
По информации МЧС, с 28 июля в районе Белого моря фиксируются неблагоприятные метеоусловия с порывами ветра до 18-20 метров в секунду.
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