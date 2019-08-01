Мособлизбирком зарегистрировал более 1,17 тысячи кандидатов на выборы

Единый день голосования в России

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более 1,17 тысячи кандидатов уже зарегистрированы на муниципальные выборы в Подмосковье, из них более 160 самовыдвиженцев, сообщил на заседании избиркома Московской области председатель ведомства Илья Березкин.

"Что касается регистрации. Всего зарегистрировано на сегодняшний день 1174 кандидата, 163 кандидата в порядке самовыдвижения и 1011 кандидатов от политических партий", - сказал он.

Березкин добавил, что отказано в регистрации 74 кандидатам, 40 из них - самовыдвиженцы.