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РИА Новости

Мособлизбирком зарегистрировал более 1,17 тысячи кандидатов на выборы

Вчера, 12:15
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более 1,17 тысячи кандидатов уже зарегистрированы на муниципальные выборы в Подмосковье, из них более 160 самовыдвиженцев, сообщил на заседании избиркома Московской области председатель ведомства Илья Березкин.
"Что касается регистрации. Всего зарегистрировано на сегодняшний день 1174 кандидата, 163 кандидата в порядке самовыдвижения и 1011 кандидатов от политических партий", - сказал он.
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Березкин добавил, что отказано в регистрации 74 кандидатам, 40 из них - самовыдвиженцы.
"В первую очередь причинами отказов является недобросовестная работа самих кандидатов и политических партий при подготовке и подаче документов в территориальные избирательные комиссии", - уточнил он.
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МосгоризбиркомМосковская областьРоссияПолитика
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