В ДНР заявили, что уничтожили беспилотник украинских силовиков

ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики сбило беспилотник украинских силовиков, который вел разведку в районе села Петровское на юге ДНР, заявил в четверг журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции республики Даниил Безсонов.

По его словам, украинские силовики продолжают использовать беспилотные летательные аппараты у линии соприкосновения, нарушая минские соглашения.

"Вчера в ходе 20-минутного обстрела окраин Петровского из вооружения БМП, автоматических гранатометов и стрелкового оружия, украинские оккупанты пытались вести разведку с использованием беспилотного летательного аппарата. Однако наши защитники не позволили этого сделать и уничтожили беспилотник", - сказал Безсонов.