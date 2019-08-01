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РИА Новости

В ДНР заявили, что уничтожили беспилотник украинских силовиков

Вчера, 12:13
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики сбило беспилотник украинских силовиков, который вел разведку в районе села Петровское на юге ДНР, заявил в четверг журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции республики Даниил Безсонов.
По его словам, украинские силовики продолжают использовать беспилотные летательные аппараты у линии соприкосновения, нарушая минские соглашения.
"Вчера в ходе 20-минутного обстрела окраин Петровского из вооружения БМП, автоматических гранатометов и стрелкового оружия, украинские оккупанты пытались вести разведку с использованием беспилотного летательного аппарата. Однако наши защитники не позволили этого сделать и уничтожили беспилотник", - сказал Безсонов.
Он отметил, что при этом украинские силовики, чтобы скрыть перемещения техники, препятствуют полетам беспилотников миссии ОБСЕ.
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