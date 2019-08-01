Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T12:12Z
https://ria.ru/20190801/1557073555.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

На западе Индии шесть человек погибли из-за сильных дождей

Вчера, 12:12
233
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Как минимум шесть человек погибли из-за проливного дождя, обрушившегося на город Вадодара в штате Гуджарат на западе Индии, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на местные власти.
Ливень начался в среду утром и продлился 12 часов. За этот период выпало 442 миллиметра осадков.
По данным СМИ, местные власти закрыли аэропорт до 9 утра пятницы, а также отменили или изменили расписание движения нескольких поездов. Занятия в школах и колледжах в четверг также были отменены.
Как сообщает издание, власти штата и армия приведены в состояние готовности в связи с ситуацией.
Ливни обрушились также и на другие части штата, включая город Ахмадабад и центральный Гуджарат. Согласно прогнозу индийских метеорологов, в некоторых районах Гуджарата ожидаются сильные ливни в ближайшие несколько дней.
Ливни в Японии
21 июля, 04:43
Ливневые дожди в Японии привели к эвакуации 110 тысяч человек
000100
Обсудить 0
ИндияВ мире
Рекомендуем
На месте одного из взрывов в Бангкоке, Тайланд. 2 августа 2019
В Бангкоке прогремели три новых взрыва
РИА
Новости
В Кабуле два полицейских погибли при взрыве
На месте одного из взрывов в Бангкоке, Тайланд. 2 августа 2019
В Бангкоке прогремели семь взрывов
В Индии один человек погиб при обрушении крыши здания, сообщили СМИ
Лента
новостей
Правит Вонгсуван
Вице-премьер Таиланда прокомментировал взрывы в Бангкоке
Российские туристы не пострадали при взрывах в Бангкоке, заявили в АТОР
На юге Франции сгорели почти 500 гектаров леса
В Финляндии потерпел крушение легкомоторный самолет
Протесты на севере Гонконга. 27 июля 2019
В Гонконге задержали восемь человек за хранение взрывчатых веществ и оружия
Во Владикавказе в цехе по обработке шерсти до пожара произошел взрыв
Воздушный шар в виде Трампа в Лондоне во время визита президента США в Великобританию. 4 июня 2019
Визит Трампа в Лондон обошелся полиции в 3,5 миллиона фунтов
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД обеспокоен обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе
В Саранске студента избили из-за цвета волос
В Гвинее шесть детей погибли от удара молнии
В Японии казнили двух человек
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:10В Донбассе более 250 человек считаются пропавшими без вести, сообщила СБУ
10:08Встреча гарантов астанинского формата на высшем уровне пройдет в сентябре
10:06Во Владикавказе число пострадавших при пожаре в цехе возросло до 12
10:06В Приморье два человека погибли и четыре пострадали в ДТП с автобусом
10:05Большая часть сирийской оппозиции согласилась на перемирие в Идлибе
09:59Косатки пережидают жару в Хабаровске под навесом в ваннах со льдом
09:57Дым от пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке окутал 610 населенных пунктов
09:55В Астрахани выписали из больницы трех моряков с иранского судна
09:53На встрече в Нур-Султане согласовали состав конституционной комиссии Сирии
09:53В США самолет экстренно сел на автомобильную трассу
09:53Пресс-секретарь назвала данные об отставке главы офиса Зеленского слухами
09:48Немецкий депутат назвал действия ЕС в ситуации вокруг ДРСМД глупостью
09:47Площадь природных пожаров в Якутии превысила миллион гектаров
09:46Прокуратура предостерегла Соболь от организации незаконной акции в Москве
09:45Площадь пожара в цехе во Владикавказе возросла до 700 "квадратов"
09:44Комиссия в Сургуте выяснит, был ли напавший на полицейских сотрудником МЧС
09:43В Крыму предложили Киеву альтернативу НАТО
09:43В ДНР обвинили ВСУ в трех нарушениях перемирия за сутки
09:42Путин в День ВДВ отметил мужество и верность десантников
09:37Эксперты подсказали, как заработать на золоте в эпоху торговых войн
Лента новостейМолния