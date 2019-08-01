На западе Индии шесть человек погибли из-за сильных дождей

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Как минимум шесть человек погибли из-за проливного дождя, обрушившегося на город Вадодара в штате Гуджарат на западе Индии, сообщает газета Как минимум шесть человек погибли из-за проливного дождя, обрушившегося на город Вадодара в штате Гуджарат на западе Индии, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на местные власти.

Ливень начался в среду утром и продлился 12 часов. За этот период выпало 442 миллиметра осадков.

По данным СМИ, местные власти закрыли аэропорт до 9 утра пятницы, а также отменили или изменили расписание движения нескольких поездов. Занятия в школах и колледжах в четверг также были отменены.

Как сообщает издание, власти штата и армия приведены в состояние готовности в связи с ситуацией.