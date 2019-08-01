В Москве арестовали обвиняемого в убийстве блогерши

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве девушки-блогера в Москве, чье тело нашли в чемодане, арестован, говорится в сообщении пресс-службы столичного ГСУСК России.

"Продолжается расследование уголовного дела в отношении мужчины 1986 года рождения. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)... По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 27 июля в квартире жилого дома по улице Пырьева арендодатель обнаружил в одной из комнат тело девушки в чемодане, на ее теле обнаружены колото-резаные ранения в области грудной клетки. Отмечалось, что на допросе задержанный мужчина дал признательные показания, сообщив, "что нанес девушке удары ножом в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений".

Также об аресте обвиняемого РИА Новости рассказали в Никулинском суде Москвы. "Суд избрал в отношении Максима Гареева меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили там.