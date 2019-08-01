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РИА Новости

В Хабаровске ожидаются обильные дожди

Вчера, 12:08
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМост через реку Амур в Хабаровске на трассе Чита-Хабаровск
Мост через реку Амур в Хабаровске на трассе Чита-Хабаровск
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ХАБАРОВСК, 1 авг - РИА Новости. Обильные дожди с выпадением до трети месячной нормы осадков ожидаются в Хабаровске 7-8 августа, к этому моменту к городу ожидают подход гребня паводка из Приамурья, сообщила на пресс-конференции начальник Хабаровского Гидрометцентра Светлана Агеева.
Гребень паводка подойдет к Хабаровску 8-10 августа, река может подняться до 580-630 сантиметров. Опасным уровнем для города считается 600 сантиметров. В настоящее время в связи с угрозой паводков в Хабаровском крае объявлен режим ЧС.
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"Для Хабаровска и юга Хабаровского края основные осадки, наиболее интенсивные, ожидаются 7-8 августа. Но сначала 5-6 августа осадки ждем в северных и центральных районах – Тугуро-Чумиканском, Верхнебуреинском, Николаевском. И так как у нас традиционно для первой декады августа и конца июля поднимается влажный тропический воздух, ожидаются сильные ливни с грозами", - сказала Агеева.
По ее словам, двухдневные дожди могут принести до 30% месячной нормы осадков для августа. Для Хабаровска, месячная норма в июле составляет 144 миллиметра, для августа - 154 миллиметра. Она отметила, что в июле, несмотря на частые дожди, месячная норма была превышена не намного.
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"По сумме осадков, август может и не быть с превышением месячных норм. Во второй половине августа влажный тропический воздух опустится в южные широты, и у нас окажутся умеренные воздушные массы, с комфортной температурой", - сказала она.
Синоптик также отметила, что в Хабаровском крае в связи с дождями есть вероятность повторного разлива малых рек в Тугуро-Чумиканском районе, а также подъем воды в реке Бурея.
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