На Дальнем Востоке остаются подтопленными 39 населенных пунктов

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. На территории Бурятии, Хабаровского края и Амурской области подтопленными остаются 39 населенных пунктов, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"На территории Дальневосточного федерального округа продолжают действовать комплексы опасных метеоявлений. В настоящее время на территории трех субъектов - Республика Бурятия, Хабаровский край и Амурская область - остаются подтопленными 39 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Добавляется, что, по прогнозу Росгидромета, 1 августа циклоны будут воздействовать на всю территорию Еврейской автономной области, северные и северо-восточные районы Амурской области, а также центральные и южные районы Хабаровского края. В готовности к реагированию находится группировка в составе более 10 тысяч человек и 3,4 тысячи единиц техники.

Также спасатели продолжают ликвидировать последствия наводнения в Иркутской области, где на сегодняшний день в десяти пунктах временного размещения находятся 538 человек. Всего в Иркутской области, по информации МЧС, остаются подтопленными 44 поселения.