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РИА Новости

На Дальнем Востоке остаются подтопленными 39 населенных пунктов

Вчера, 12:07
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© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Курганской областиПаводок на Дальнем Востоке
Паводок на Дальнем Востоке
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. На территории Бурятии, Хабаровского края и Амурской области подтопленными остаются 39 населенных пунктов, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"На территории Дальневосточного федерального округа продолжают действовать комплексы опасных метеоявлений. В настоящее время на территории трех субъектов - Республика Бурятия, Хабаровский край и Амурская область - остаются подтопленными 39 населенных пунктов", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что, по прогнозу Росгидромета, 1 августа циклоны будут воздействовать на всю территорию Еврейской автономной области, северные и северо-восточные районы Амурской области, а также центральные и южные районы Хабаровского края. В готовности к реагированию находится группировка в составе более 10 тысяч человек и 3,4 тысячи единиц техники.
Также спасатели продолжают ликвидировать последствия наводнения в Иркутской области, где на сегодняшний день в десяти пунктах временного размещения находятся 538 человек. Всего в Иркутской области, по информации МЧС, остаются подтопленными 44 поселения.
Спасатели откачивают воду из подвалов, просушивают помещения, оказывают адресную помощь населению, авиация МЧС доставляет гуманитарный груз в труднодоступные населенные пункты, сообщает ведомство.
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