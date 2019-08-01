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РИА Новости
Бей. Беги!
Большой спорт – это не только борьба за очки, голы, секунды. Это бизнес, интриги, а местами даже политика. В подкасте "Бей. Беги!" разбираем новости, обсуждаем спорные решения, анализируем мотивы и радуемся победам вместе с экспертами Александром Калмыковым, Денисом Косиновым и Василием Коновым.

Роман Широков о "Спартаке", Кононове и претензиях к Самедову

Вчера, 12:09
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Бей. Беги!
Роман Широков о "Спартаке", Кононове и претензиях к Самедову
Вчера, 12:09
В чемпионате России по футболу сыграно всего три тура, а событий произошло столько, что хватило бы на целый сезон. Самедов завершил карьеру. "Рубин" выбился в лидеры. "Спартак" устроил "распродажу". Что будет дальше? Сколько еще дадут поработать Кононову? Где случится первая отставка и когда проиграет "Зенит"? Обсуждаем вместе с Романом Широковым
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