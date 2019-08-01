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РИА Новости

Заключительная "Гонка Героев" пройдет 10-11 августа в Алабино

Вчера, 12:04
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© Фото : Пресс-служба АНО "Гонка Героев"Участники конкурса "Гонка Героев"
Участники конкурса Гонка Героев
© Фото : Пресс-служба АНО "Гонка Героев"
МОСКВА, 1 авг - Пресс-служба АНО "Гонка Героев". На военном полигоне "Алабино" с 10 по 11 августа пройдет популярный забег с препятствиями "Гонка Героев". В этом сезоне забег в Алабино пройдет в последний раз. Сотни людей ежегодно ждут именно эту гонку, ведь именно здесь условия приближены к военным и экстремальным. Военная техника, стрельба из танков, автоматная очередь и взрыв гранат для создания атмосферы настоящего боя, а также море грязи и удовольствия.
В рамках проекта также пройдет финал военного состязания для курсантов военных училищ "Курсантский бросок". В финале встретятся 32 из 129 команд, которые проходили отбор на региональных этапах соревнования. В состязании принимают участие курсанты военных училищ со всей страны.
© Фото : Пресс-служба АНО "Гонка Героев"Участники конкурса "Гонка Героев"
Участники конкурса Гонка Героев
© Фото : Пресс-служба АНО "Гонка Героев"
Участники конкурса "Гонка Героев"
Трасса полигона "Алабино" составит 10 километров и 40+ препятствий: многочисленные рукоходы, бег по пересеченной местности, преграды из досок, бревен и колючей проволоки, высотные конструкции и "грязевые ванны" - наполненные водой канавы, которые будут присутствовать на пути героев в избытке. Спортсменов ждет и проползание под танком Т-72, а также каждому предстоит преодолеть "Эверест". Для "Курсантского броска" вначале старта организаторы добавят задание по сборке и разборке автомата.
"Гонка Героев" в Алабино - это максимально приближенный к "военным условиям" забег. Еще на въезде вас встречают военные с автоматами и танки, рядом с каждым испытанием дежурит по солдату, а где-то вблизи раздаются выстрелы – стреляют холостыми и в воздух.
В фан-зоне болельщиков и зрителей, как и всегда, ждут музыка, зажигательные танцы и разминка под руководством инструкторов "Лиги Героев", розыгрыши и борьба за звание "Герой фан-зоны". Вы сможете поучаствовать в перетягивании УРАЛа, попробовать свои силы в армреслинге и на аутдор (outdoor) конструкции, где представлена мини-полоса препятствий, поиграть в гольф, футбол и волейбол, и, конечно же, попробовать полевую кухню.
© Фото : Пресс-служба АНО "Гонка Героев"Участники конкурса "Гонка Героев"
Участники конкурса Гонка Героев
© Фото : Пресс-служба АНО "Гонка Героев"
Участники конкурса "Гонка Героев"
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