Ректор МГИМО отметил повышение балла ЕГЭ у абитуриентов

"Серьезно поднялся балл по ЕГЭ среди тех, кто поступает в бакалавриат. На сегодняшний день - по тем, кто дал согласие на поступление и привез свои документы, - средний балл для поступления на бюджет составляет 96,2. Это рост на один балл по сравнению с 2018 годом. Средний балл при зачислении на договор - 84",- сказал Торкунов на пресс-конференции в четверг.