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РИА Новости

Ректор МГИМО отметил повышение балла ЕГЭ у абитуриентов

Вчера, 12:03
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРектор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолий Торкунов
Ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолий Торкунов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолий Торкунов заявил, что балл ЕГЭ среди поступающих на бакалавриат повысился.
"Серьезно поднялся балл по ЕГЭ среди тех, кто поступает в бакалавриат. На сегодняшний день - по тем, кто дал согласие на поступление и привез свои документы, - средний балл для поступления на бюджет составляет 96,2. Это рост на один балл по сравнению с 2018 годом. Средний балл при зачислении на договор - 84",- сказал Торкунов на пресс-конференции в четверг.
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