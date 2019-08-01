В России выросло число уволенных из-за утраты доверия в связи с коррупцией

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В России наблюдается рост числа уволенных в связи с утратой доверия из-за коррупции, заявил в четверг начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры России Александр Русецкий.

"Прокуроры всех уровней нацелены на выявление и пресечение наиболее существенных общественно опасных коррупционных деяний, о чем свидетельствует рост числа уволенных лиц в связи с утратой доверия. В прошлом году их было 1,3 тысячи, а за последние три года более 3 тысяч", - сказал он в Генпрокуратуре в ходе открытого интерактивного форума "Вместе против коррупции".